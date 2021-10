"Per la prima volta nella storia della serie A, Juventus ed Empoli si trovano a pari punti in classifica dopo il ritorno all'ora solare."Questo il dato riportato dall'esperto di statistica calcistica Giuseppe Pastore. I bianconeri e gli uomini di Andreazzoli stazionano entrambiqualcosa che non si era mai visto prima. La Juve risulta avanti in classifica grazie alla miglior differenza reti (zero contro -5) ma giova ricordare che lo scontro diretto l'ha vinto l'Empoli 1-0 all'Allianz Stadium alla seconda giornata.