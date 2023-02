Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Rafaha parlato brevemente anche della situazione della, finita in difficoltà per le vicende extra campo come il. Ecco il suo commento: "Il fairplay finanziario è stato creato per generare una maggiore eguaglianza e proteggere una serie di squadre, e penso sia servito altrimenti oggi diversi club sarebbero in bancarotta. Resta però un organismo di controllo: tu in macchina puoi andare alla velocità che vuoi, però se superi i limiti rischi di farti beccare da un radar della polizia. Il controllo serve ad evitare incidenti, però può portare a delle multe. Lasciamo che la giustizia faccia il proprio lavoro, poi vedremo. Ora non si può dire di più".