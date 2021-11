Trovo patetici gli allenatori che perdono senza fare un tiro in porta e tutto quello che sanno dire è che non c’era un rigore solare. Sarri non cambierà mai. Resta il solito dubbio: come ha potuto la Juve legarsi a un personaggio così? Cosa è passato per la testa ai dirigenti? — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) November 20, 2021

