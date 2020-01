Come gioca il Parma? Risponde la Juve, nell'analisi comparsa sul proprio sito ufficiale: "Una delle caratteristiche del Parma è la grande velocità degli esterni d’attacco, giocatori che valorizzano al massimo il 4-3-3 di D’Aversa. Ai lati della punta centrale (Inglese o Cornelius) di solito agiscono Gervinho e Kulusevski. Quest’ultimo è la grande sorpresa di questa prima parte della stagione, avendo realizzato 4 reti e fornito 7 assist. Lo svedese è stato acquisito a titolo definito lo scorso 2 gennaio dalla Juventus e lasciato in prestito agli emiliani fino al termine della stagione. Sull’altra corsia gioca Gervinho, protagonista nello scorso campionato di una doppietta all'Allianz Stadium nel pirotecnico 3-3. L’ivoriano, famoso per le sue galoppate palla al piede, ha sempre segnato fuori casa in questa Serie A, centrando il bersaglio nelle trasferte di Udine, Milano con l’Inter, Firenze e Napoli.



COME SEGNA IL PARMA - "Dal punto di vista realizzativo - si legge ancora sul sito -, il Parma ha virato la boa di metà campionato con il decimo miglior attacco del torneo con 26 reti. Una squadra che segna tanto di testa (5 gol, è al sesto posto in questa speciale classifica) e che non ha il possesso palla come caratteristica principale, dato che è una delle squadre che ne fa di meno. I giocatori che fino ad ora sono scesi in campo in tutte le partite sono tre: il portiere Sepe, il difensore Iacoponi (leader della rosa nei recuperi) e l’esterno offensivo Kulusevski".