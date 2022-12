Cedere per creare spazio, soprattutto economico. C'è una legge non scritta ma comunque sacrosanta, nell'ultimo mercato della: riguarda il contenimento dei costi in vista di un gennaio utile, importante, non esattamente fondamentale sul fronte compravendite. Ecco: la Juve ha deciso di puntellare la rosa, lo farà certamente con un esterno a tutta fascia, considerando anche la trasformazione diin terzi di difesa.L'obiettivo è diventato Ivan Fresneda, da tempo tra i primi nomi della lista bianconera per rinforzare quel settore di campo. Come racconta Tuttosport, l'esterno può essere davvero il colpo della Juventus, nonostante i 30 milioni di clausola con il Real Valladolid, il club di proprietà di Ronaldo il Fenomeno. Ecco: chi gli farà posto? Il nome resta quello di Weston McKennie: c'è il Borussia Dortmund sulle sue tracce, si affaccerà anche il Tottenham degli ex Conte e Paratici. Costo: 20-25 milioni. Forse più. Lo stabilirà il mercato.