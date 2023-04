Come racconta Gazzetta, con un baricentro medio più alto (49,6 metri contro 47,7), la Juve riesce a stare più corta. Si appiattisce in 33 metri. Se in caso di pressing alto, mai troppo accentuato, il mediano avanza per evitare la circolazione centrale, quando invece si sistema nella propria trequarti, tutti i 10 giocatori si concentrano in strette porzioni di campo, con le due linee fitte e un recupero palla a 35,7 metri, sotto quello della Lazio. Idem per il fuorigioco, tenuto a 24,9 contro 26,6 metri.