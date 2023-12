. E invece per fortuna c'è, Weston, forse la più grande sorpresa di questa prima parte di stagione dellase si pensa che in estate sembrava destinato all'addio, chiuso da altri giocatori nel suo ruolo e forse ritenuto anche poco all'altezza di una squadra intenzionata a lottare per obiettivi importanti, lui che aveva faticato persino in una realtà come il Leeds. Lo statunitense non ha mai deluso in questi mesi, nonostante a volte gli sia stato chiesto anche fin troppo: mezzala ed esterno destro, con compiti tanto difensivi quanto offensivi, il "maghetto" ha dimostrato di sapersi destreggiare bene ovunque ci fosse bisogno di lui, sempre con quella grinta, quella voglia di lottare e quello spirito di sacrificio che tanto piacciono a Massimiliano- L'ennesima prova di tutto ciò è arrivata ieri nel match contro il: la prestazione di Weston è stata da, un dolce regalo di Natale confezionato in un pacchetto colorato e invitante che avrebbe potuto essere ancora più bello se quel tiro in acrobazia avesse centrato la porta, invece che colpire la traversa. Ma la sorpresa più grande? Che in qualche modo riesce a far sembrare tutto facile - e l'assist al bacio per Dusanne è l'esempio - svolgendo i suoi compiti in campo con una scioltezza quasi disarmante e credendoci sempre, fino alla fine.La speranza, adesso, è che sia in forma anche per la Roma.