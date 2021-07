La Juve dovrà ripartire da loro per tornare a vincere e Allegri dovrà cercare il modo per far coesistere al meglio Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, lui che primo ci ha provato e che tra poco ci riproverà, probabilmente. Come?Né Ronaldo né Dybala sono centravanti, che occupano l’area e danno profondità, dunque rendono al meglio avendo vicino un attaccante che lo fa. E questo può complicare gli equilibri. Così Allegri deve studiare nuovi soluzioni, sul modello del passato e non solo. Trovò il modo di farli coesistere con Mandzukic, arretrando Dybala sulla trequarti, ma l’argentino ne risentì in termini realizzativi. Ora, un grande aiuto potrebbe arrivare da Morata, che ha gamba e attitudine a sacrificarsi.Le quattro soluzioni riportate da Tuttosport sono: