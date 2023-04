La Juve, così come l'Empoli e il Verona, non ha un unico cannoniere stagionale. Resta un'anomalia. Forte. Finora sono arrivate 69 reti spalmate in 45 gare e quattro competizioni. Undici a testa li hanno realizzati Adriene Dusan. Come sottolinea Gazzetta, per il centravanti serbo lo score è al limite del deludente.Il serbo ha segnato appena un gol di testa in tutta l’annata, contro il Bologna a inizio ottobre. E ben cinque reti (quasi la metà del suo intero bottino) su rigore o punizione diretta. La crisi si è particolarmente acuita nell’ultimo periodo: "L’ultimo gol con la Juve risale al ritorno con il Friburgo (su penalty, il 16 marzo), ma se ci limitiamo alle realizzazioni su azione, dobbiamo tornare all’andata contro il Nantes, sempre in Europa League (il 16 febbraio)", spiega il quotidiano. E in campionato? Qui Vlahovic fa scena muta addirittura dal 7 febbraio (doppietta alla Salernitana).