Recupero palla nella trequarti avversaria, grazie al contrasto vincente dima soprattutto ad un pressing organizzato e ben coordinato. E poi: azione che si sviluppa tutta di prima e velocemente porta al gol di. Una rondine non fa primavera, figurarsi se si è in estate inoltrata. Insomma, nessuna illusione, ma un dato oggettivo c’è:E quanto di profondamente diverso si è visto in amichevole, si può riproporre anche nel corso della stagione ufficiale, fino a diventare un. Secondo quanto racconta oggi Tuttosport, questo è l’obiettivo di Massimilianoe le indicazioni su cui in allenamento sta lavorando il nuovo membro dello staff, Francesco: non aspettare gli avversari nella propria metà campo, non arretrare ma al contrario avanzare e rubare palla nelle zone più pericolose del campo. Il primo test è stato passato con voti alti, la nuova veste tattica è attesa all’impatto con il campionato.