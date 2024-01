Huijsen, le parole di Barzagli

Huijsen, il VIDEO del debutto a Roma

Dean Huijsen vs Atalanta (45min)



As Roma debut

pic.twitter.com/NHfuKLD9d5 — polleggggg (@polleggggg) January 7, 2024

Il debutto di Dean Huijsen con la maglia della Roma all'Olimpico contro l'Atalanta è stato notevole e ha rivelato qualità imprescindibili: calma, personalità, e una determinazione che non fa tremare le gambe. Le caratteristiche già apprezzate a Torino si sono riaffermate, sottolineando la sua maturità anche in un contesto diverso. Il giovane difensore ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, contribuendo con azioni decisive durante la partita. Il suo debutto promettente offre un quadro positivo per il suo futuro con la Roma, dove avrà l'opportunità di crescere e consolidare ulteriormente le sue doti.a Dazn: "Ha una personalità incredibile e lo aiuta. È entrato bene. Pronti e via un passaggio verticale, poi ne ha fatti altri. Gli piace giocare e difensivamente è stato attento. Può essere un rinforzo notevole, ma lo dovremo rivalutare".Di seguito, una compilation con le giocate di Huijsen durante Roma-Atalanta pubblicata sui social: