Interessante analisi di Calciomercato.com sui numeri offensivi bianconeri in questo inizio di campionato: "I numeri non mentono e in particolare per poter segnare più di un gol, la Juventus dovrà tornare a calciare più volte verso la porta avversaria. Da inizio stagione in 9 partite in Serie A la Juve ha collezionato 95 tiri di cui solo 40 nello specchio per una media di circa 5 tiri in porta a partita. Analizzando però soltanto gli ultimi 5 risultati (i quattro 1-0 + l'1-1 con l'Inter) il numero cala drasticamente a 12 con una media di 2,4 tiri a partita alzatosi però nei minuti finali della gara contro l'Inter."