Stando a Calciomercato.com, ora che si è liberato ufficialmente dal(insieme a Paolo Maldini), Fredericè tornato ad essere un'ipotesi per la, ancora in cerca di un direttore sportivo e al momento "appoggiata" a Giovanni. Il dirigente rappresenta una pista di lunga data per i bianconeri, con Massimilianoche è il suo primo sponsor e lo vorrebbe avere con sè per guidare la rifondazione; ad oggi, però, la società sta sempre aspettando Cristiano, mentre per Massara si sta facendo largo piuttosto la suggestione di un ritorno alla, dove ha già lavorato con Walter Sabatini prima e in autonomia in un secondo momento.