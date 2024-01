Qual è la prossima partita della Primavera Juve?



Il calendario della Primavera Juve

Una grande stagione e ancor più grande è l'ambizione della. La squadra di Paolosta provando a stupire tutti, per regalarsi una soddisfazione e consegnare (ancora) allae agiocatori di talento, carattere. Da Juve.La squadra bianconera è tra le più giovani per media età a partecipare al campionato di. Alti, bassi, e tante giocate da segnalare: le partite sono uno spettacolo vero.La prossima partita della Primavera Juve è domenica 21 gennaio, ore 11. Affronterà i pari età del

Partita Data Juventus-Lecce 21/01/2024 ore 11 Empoli-Juventus 28/01/2024 ore 13.00 Juventus-Lazio 03/02/2024 ore 14.30 Fiorentina-Juventus 10/02/2024 ore 14.30 Juventus-Sampdoria 17/02/2024 ore 14.30



Dove vedere la prossima partita della Primavera Juve

Quali competizioni gioca la Primavera Juve?



Perché non gioca la Youth League?



L'allenatore: Paolo Montero

Penarol (giovanili)

Penarol (ad interim)

Boca Unidos

Colon

Rosario Central

Sambenedettese

San Lorenzo

Juventus (Primavera)



Il periodo da calciatore alla Juventus



Quali giocatori della Primavera sono da seguire?



Michele Scienza

Anno di età: 2006

Ruolo: centrocampista, attaccante



Riccardo Radu

Anno di età: 2007

Ruolo: portiere



Francesco Crapisto

Anno di età: 2006

Ruolo: centrocampista

Le partite dellasono tutte visibili su, canale 60 del digitale terrestre.vi fornirà la diretta testuale e sarà possibile leggere analisi pre e post partita, con l'intervista di Montero a caldo.La Primavera Juve gioca il campionatoe ladi categoria. Non è prevista la partecipazione a nessuna competizione europea.La Juve Primavera non partecipa allain quanto la prima squadra non è presente nella fase finale della Champions League. Da regolamento, le partecipazioni sono condivise tra prima squadra e settore giovanile.Una leggenda della: ecco chi è Paolo Montero. Ex difensore bianconero nel periodo d'oro, Montero è di origini uruguaiane e ha allenato già ad alti livelli nella sua carriera. Ecco il suo percorso finora:Montero è molto conosciuto tra i tifosi della Juventus perché ha giocato per diversi anni alla Vecchia Signora, precisamente dal 1996 al 2005. Ha collezionato 186 presenze in campionato e 1 gol.Ci sono diversi talenti nella squadra allenata da. Ecco tre esempi di calciatori che sono assolutamente da seguire: Figlio d'arte , classe 2006, è un centrocampista offensivo. Può giocare come attaccante o seconda punta.Portiere, classe 2007. Di nazionalità rumena, ma nato e cresciuto a Torino: la Juve sta crescendo bene il suo portierno.Crapisto è un centrocampista centrale, dall'educatissimo piede mancino. E' il metronomo della squadra di Montero.