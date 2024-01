Qual è la prossima partita della Juventus Next Gen?



Partita Data Juventus-Rimini 20/01/2024 ore 16.15 Spal-Juventus 28/01/2024 ore 18.30 Juventus-Ancona 03/02/2024 ore 16.15 Torres-Juventus 10/02/2024 ore 16.15 Juventus-Sestri Levante 14/02/2024 ore 18.30



Un'altra, grande stagione della, che prova a dire la propria in questo campionato disempre più affascinante e ricco di ambizione.Laha come obiettivo quello di aiutare i talenti emersi dal settore giovanile a trovare la propria dimensione. E lo fa in un campionato professionistico.La prossima partita della Juventus Next Gen è. Sfiderà il Rimini.La Serie C è visibile sue sui canali. IlBianconero.com cura la cronaca testuale, con commenti, analisi e interviste pre e post partita.La Juventus Next Gen è attualmente impegnata in. E ha sempre giocato in questa categoria.Da regolamento, le seconde squadre hanno la possibilità di partecipare a un campionato professionistico, partendo però dalla Serie C.Le seconde squadre non possono giocare in categorie dilettantistiche. L'obiettivo è infatti fornire esperienza tra i professionisti ai giovani del settore. Pertanto, se dovesse retrocedere, la Juventus Next Gen perderebbe il titolo e non potrebbe iscriversi al campionato di Serie D.La Juventus Next Gen, se dovesse essere promossa, potrebbe iscriversi in Serie B.. La promozione in prima serie è vietata dal regolamento.Ex centrocampista di Parma, Bologna e Torino, Massimo Brambilla è stato un grande allenatore dei settori giovanili italiani. Ha iniziato a soli 37 anni nel Pergocrema, dove ha concluso la carriera. Poi Novara e Atalanta, dove ha vinto uno scudetto Primavera.Ci sono diversi talenti nella squadra allenata da Massimo. Ecco tre esempi di calciatori che sono assolutamente da seguire:Terzino sinistro di grande spinta, si è guadagnato già la chiamata della Nazionale Under 21.Trequartista, mezzala, a volte anche più offensivo: Hasa è il talento più puro della Next Gen. Ed è uno dei principali artefici del successo dell'Italia Under 20.Convocato da Allegri pure per la prima squadra, Mancini è uno dei punti di riferimento di Brambilla e della Next Gen.La Juventus Next Gen è nata: fondata nel 2018, si tratta della prima del suo genere in attività in Italia. Nella prima stagione è arrivata al dodicesimo posto in campionato, nel 2019-2020 è arrivato il primo trofeo: la Coppa Italia di Serie C.Il 26 agosto del 2022, la Juventus Under 23 diventa Juventus Next Gen. Così viene spiegata la scelta dalla società: "un punto di partenza per un ulteriore percorso di valorizzazione della squadra. Con questo renaming, dunque, si vuole rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand come innovatore e pioneer".La Juventus Next Gen potrebbe affrontare la prima squadra della Juventus soltanto previa promozione della seconda squadra in Serie B e solo allora per un eventuale confronto in Coppa Italia.