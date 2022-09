Si avvicina il ritorno di; un rientro che porterebbe allatanti miglioramenti. Prima di tutto, come scrive Tuttosport, aumenterebbero i dribbling tentati (oggi la Juve è terz'ultima in questa statistica) e anche le conclusioni verso la porta. Allegri - come già ha detto in passato - utilizzerebbe il francese come mezzala insieme alasciandolo però libero di muoversi in zona offensiva. In caso di centrocampo a due, l'ex Manchester United sarebbe uno dei due con accanto un giocatore più difensivo.