Il weekend natalizio ha regalato qualche sorpresa ai tifosi, ma rimane una certezza in quota: l’Inter è la favorita per la vittoria dello scudetto: il trionfo degli uomini di Inzaghi si gioca tra 1,17 e 1,20. Non perde terreno la, che ha vinto di misura contro il Frosinone e si mantiene sulla scia della capolista: Allegri vede il suo settimo scudetto tra 4,75 e 5. Si fa difficile la vittoria per il Milan, che non è andato oltre il pareggio a Salerno e vede schizzare la propria quota a 15. Quasi impossibile invece, secondo i bookmaker, una conferma del Napoli: il secondo titolo consecutivo per i Campioni d’Italia, sconfitti a Roma e usciti incerottati dalla sfida dell’Olimpico, è offerto a 51. Per i giallorossi della Capitale, invece, le speranze di titolo sono ormai poche, e la quota si attesta a 101, ma la lotta per il piazzamento della Roma nella prossimaè viva: l’arrivo tra le prima quattro a fine stagione per Mourinho si gioca a 3,50. Per la corsa europea comandano Milan e Napoli a 1,27 e 1,75. Dimezzata la quota della Fiorentina, che un paio di settimane fa si giocava in Champions a 6,50 e ora è proposta a 3. Più che dimezzata, invece, la cifra che paga l’impresa del Bologna di Thiago Motta: il rossoblù hanno battuto anche l’Atalanta e hanno consolidato il quarto posto, portando da 12 della scorsa settimana a 4,50 la quota che li vede protagonisti nella prossima Champions League.