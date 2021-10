Si ferma a Roma la striscia consecutiva di vittorie del Napoli, ma per gli esperti è ancora la formazione di Luciano Spalletti la favorita per la conquista dello scudetto. Il terzo titolo della storia partenopea si trova in quota a 3 contro il 4 dei campioni d’Italia in carica dell’Inter, fermati sul pareggio in extremis nel big-match contro la Juventus. Si gioca invece a 5 la rimonta di Chiellini e compagni, attualmente attardati dalla vetta di 10 punti, dove si trova il Milan, a pari punti con il Napoli dopo la vittoria di Bologna e reduce da un turno in cui recupera punti su tutte le altre big. Per i bookie i rossoneri campioni d’Italia valgono 4,50 volte la posta. Più indietro l’Atalanta, fermata in casa nel recupero dall’Udinese, proposta a 10 e la Roma di Mou, a 21 dopo il pari interno contro il Napoli. Sale ancora la Lazio dopo la pesante sconfitta in quel di Verona, in quota a 36.