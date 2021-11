Napoli e Milan pareggiano, rispettivamente contro Verona e Inter, e rimangono appaiate in vetta alla classifica a quota 32 punti, con m7 punti di vantaggio sulla prima delle inseguitrici, ossia i nerazzurri di Simone Inzaghi. Risultati che fanno propendere l’ago della bilancia dalla parte di Luciano Spalletti tanto che gli azzurri, secondo i betting analyst di 888sport.it, sono i favoriti per il titolo di campione d’Italia in quota 2.50.Nonostante il primo posto condiviso è costretto ad insegue in quota il Milan di Stefano Pioli, la cui vittoria finale vale 3.50 volte la posta. Subito dietro l’Inter che, nonostante i 7 punti di ritardo, si trova a quota 3,75. Staccate tutte le altre con la rimonta scudetto della Juventus, che vale su 888 12 volte la posta, così come quella dell’Atalanta, a quota 14. Chance quasi nulle, infine, per Lazio e Roma che vedono un trionfo tricolore a quota 41.