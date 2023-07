La probabile partenza di Sergej Milinkovic Savic verso l'Arabia Saudita cambia i piani della Juventus, che vuole e deve rinforzare il proprio centrocampo soprattutto dopo la probabile partenza di Paul Pogba. C'è in particolare un ex della Serie A che potrebbe tornare in Italia e sembra essere nel mirino di due squadre in cerca di riscatto. Rodrigo de Paul ha lasciato un ottimo ricordo grazie alle stagioni esaltanti ai tempi dell'Udinese e sul campione del mondo potrebbero investire sia la Juventus sia la Roma. Allegri e Mourinho lo vorrebbero, ma per il centrocampista offensivo dell'Atletico Madrid serve un investimento forte. Tuttavia un nome ancora più caldo per la mediana bianconera è quello di Piotr Sebastian Zielinski, polacco che dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli potrebbe cambiare squadra. Sulla lavagna scommesse dedicata al calciomercato Zielinski è proposto in bianconero, anche se il trasferimento è a quota 7.50 ed è in vantaggio la Lazio che ha i soldi di Milinkovic Savic da poter reinvestire e un buco in mezzo al campo. Potrebbero spuntarla i capitolini a quota 2.50. Su De Paul, nel caso dovesse lasciare l'Atletico Madrid, è in vantaggio la Roma anche se l'opzione giallorossa è a quota 10. Per la Juventus gli acquisti più probabili sono invece quelli di Zaniolo e Berardi, entrambi a 2.50.