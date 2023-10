Il forfait di Dusan Vlahovic e Arek Milik apre nuove opportunità per Kenane Tommasonella prima squadra della Juventus. Il giovane Mancini, classe 2004, riceve la sua prima convocazione da parte dell'allenatore Max Allegri e avrà l'opportunità di indossare la maglia numero 40.D'altra parte,continua il suo percorso di sviluppo con il club. Dopo un'estate passata ad allenarsi con la prima squadra, Yildiz è stato spesso inviato in campo nella squadra Next Gen per accumulare minuti di gioco. Tuttavia, contro l'Atalanta a Bergamo, il giovane classe 2005 avrà un ruolo di rilievo, poiché sarà il primo cambio in attacco, contribuendo in modo significativo alla partita.