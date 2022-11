in merito alle stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Al centro delle contestazioni che anche la Procura ha mosso nei confronti della società ci sono le cosiddetteIn particolare, scrive Calcio e Finanza, la Procura ha censurato per i tre bilanci presi in esame "l’appostazione" di alcuni importi, "al conto economico, alla voce 'Proventi da gestione diritti calciatori', a titolo di “Plusvalenze da cessione diritti calciatori". Parlando di cifre,. Per quanto riguarda invece la "manovra stipendi", nel bilancio del 2020 mancherebbero - secondo la procura - circa 63 milioni di euro mentre 27 in quello del 2021.Al netto di queste considerazioni, Calcio e Finanza riporta i risultati rivisti dei tre bilanci con delle modifiche nei risultati. In particolarePoca differenza invece nell'ultimo bilancio, che cambierebbe da un passivo di 209 milioni a uno poco superiore (222). Per quanto riguarda invece il patrimonio netto, nel bilancio 2019 la Juve passerebbementre nel bilancio 2021 passa da un più 18 milioni a un meno 175.