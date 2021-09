Non c'era alternativa. Laha dovuto tagliare i costi e l'ha fatto in maniera netta. Come racconta il Corriere dello Sport,Rispetto al 2019/2020, prima stagione con Maurizio Sarri, la Juve aveva concluso l'annata con 270 milioni lordi di stipendi. Qualcosa di molto, molto importante, nonostante le partenze di(a gennaio). Le ultime quattro mensilità erano state congelateOggi la prima squadra pesa 105 milioni netti e l'addio di Ronaldo ha fatto risparmiare una cifra sensibile. Dal 2020, inoltre, la Juve non ha mai sottoscritto un accordo superiore a 9-10 milioni di euro.