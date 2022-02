Luca Bedogni, su calciomercato.com, parla dell'innesto di Zakaria e di come può cambiare le prestazioni di Locatelli: "Ora che è arrivato Zakaria a Torino, non inizierà propriamente la pacchia per Manuel, ma insomma tutti pensano che lo svizzero possa in certo qual modo ‘sgravare’, ‘liberare’ Locatelli dagli eccessivi pesi tecnico-tattici che i compagni di reparto precedenti non sembravano capaci di condividere con la giusta personalità e soprattutto complementarità.