La Juve ci prova. Tra il provarci e il riuscirci passa ancora molto, sia in termini di tempo che di cose da dirsi. Ma la Juve ci prova. È cambiata infatti l'agenda delle priorità alla Continassa. È vero che le incognite sul futuro sono ancora troppe considerando le partite che si stanno disputando o ancora devono realmente iniziare sia in ambito di giustizia ordinaria che di quella sportiva. Ma è altrettanto vero che il tempo gioca a sfavore del club bianconero, a marzo inoltrato non può essere solo l'attesa a regnare sovrana a livello strategico. Così, pur sapendo di non poter di certo concludere in un amen le trattative per i vari delicati rinnovi di contratto da affrontare, fondamentale è cominciare quantomeno a parlarne mettendo in chiaro richieste e possibili proposte, valutando ovviamente anche le diverse situazioni che possono far concludere o saltare ogni trattativa. Un esempio per tutti: Champions sì o Champions no? Mica poco. E di domande simili se ne pongono anche altre i vari Adrien Rabiot e Angel Di Maria, domande che si pone pure la Juve prima di avanzare un'offerta formale. Anche su altri tavoli, per decidere su chi puntare e chi no. Ma quando ormai mancano poco più di 100 giorni al 30 giugno, qual è la situazione dei giocatori in scadenza?Qualcosa è cambiato e sta cambiando. Che cosa? Scoprilo in gallery