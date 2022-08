Buona la prima per lain Serie A. All'esordio i bianconeri hanno vinto per 3-0 ai danni deldavanti ad un Allianz Stadium colmo di tifosi. I bianconeri convincono però anche gli esperti di scommesse: ora la vittoria delloper la Juventus è a 2.75, il Milan campione d'Italia in carica è a quota 4.00.