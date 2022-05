Come racconta Tuttosport, Vlahovic sta inequivocabilmente segnando meno a Torino di quanto facesse a Firenze. Limitandosi alla Serie A, per avere un terreno di confronto comune alle due squadre, il ventiduenne serbo ha realizzato 17 reti in 21 partite con la Fiorentina, media di 0,8 a gara, e 6 in 12 partite con la Juventus, 0,5 a gara (comunque tuttaltro che disprezzabile).