Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per la Juve il mercato si è concluso con i botti in uscita. Tanto da vedere la Juve poter sistemare tutti i giocatori in rosa pure in lista Champions. Con gli addii di Arthur e Denis Zakaria, non sono previste esclusioni. Dentro tutti quindi, anche i lungodegenti, potenzialmente, dentro anche uno tra Kaio Jorge o Marley Aké.