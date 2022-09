Come racconta Calciomercato.com, a Firenze perè arrivata un'altra sostituzione, dopo appena 45 minuti e una prestazione distante dagli standard a cui Di Maria punta e ha abituato: una sostituzione precauzionale, ha spiegato Allegri. Che quindi un po' forza e un po' frena, l'equilibrio per la gestione di Di Maria ancora non è stato trovato. Da qui passerà molto del progetto bianconero di questa stagione.