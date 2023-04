Come racconta Gazzetta, la Juventus a fine gennaio aveva comunicato la nomina di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, a Chief Football Officer. Calvo è il capo dell’area sportiva, ruolo che fu di Paratici e al quale ambiva Cherubini, e lavora a stretto contatto con l’amministratore delegato Maurizio Scanavino. Di fatto è lui il motore dei bianconeri, operativo sul mercato e collante tra dirigenza, squadra e allenatore. In un certo senso la Juventus si era già tutelata, ma la conferma della squalifica di Cherubini imporrà ulteriori riflessioni e probabilmente nuovi innesti.