Una doccia fredda. Anzi: ghiacciata. La Juve ripiomba nella paura covid: la notizia della positività di Alex Sandro costringe Pirlo a ridisegnare la difesa con il Milan, e per tutti i discorsi legati ai controlli, le prossime saranno ore decisive. Dunque, come cambia la Juventus senza il suo terzino?



STRAORDINARI - Ecco, proverà a non cambiare. E proverà soprattutto a muovere le pedine, senza stravolgimenti clamorosi. Il primo riguarda la posizione di Danilo: dal centro-destra passerà al lato opposto, con Cuadrado che torna e occuperà il ruolo di 'terzino destro' con Chiesa sul proprio lato. L'unico sostituto sugli esterni, esperimenti a parte, resta però Gianluca Frabotta. O magari Giorgio Chiellini: se il capitano sta bene, può rappresentare una soluzione importante sul centro-sinistra. Con lo stesso Chiesa pronto a spingere su quel lato...