Come racconta Gazzetta, nel caso in cuinon dovesse farcela, toccherà a Bonucci come nel secondo tempo di Roma. Col rientro del capitano però la linea difensiva andrebbe ridisegnata: con Bremer centrodestra e Danilo a sinistra, quest’ultimo più terzino in una eventuale configurazione a quattro. A quel punto De Sciglio sarebbe il tassello ideale nel ruolo di terzino destro: l’alternativa sarà Cuadrado.