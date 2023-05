Come racconta Gazzetta, se in porta giocherà, in difesa dovrebbe rientrareaccanto ae a uno tra. Mentre Bonucci, infortunatosi contro il Siviglia, starà fuori 15 giorni. "Leo va applaudito per le 500 presenze con la Juve – sottolinea Allegri -, un traguardo che hanno raggiunto pochissimi nella storia del club (solo Del Piero, Buffon, Chiellini, Scirea e Furino). Io sono orgoglioso di aver lavorato con lui tanti anni, anche con qualche battibecco, perché è un giocatore straordinario".