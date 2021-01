Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Frabotta, sono queste le scelte di Pirlo tra i terzini. Domani dovrà fare a meno sia di Alex Sandro che di Cuadrado, entrambi risultati positivi al Covid-19. Due assenze pesanti, sopraggiunte in occasione del big match contro il Milan ed accompagnate dall’infortunio muscolare di Alvaro Morata. Per domani le opzioni saranno quasi obbligate: Danilo sicuro di una maglia, mentre Demiral, come riporta Sky Sport, potrebbe essere schierato come terzino destro. De Ligt e Bonucci al centro della retroguardia.