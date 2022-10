Come racconta il Corriere dello Sport, con unin meno e unin più, l'attacco della Juve cambierà inevitabilmente. Anche tatticamente. La prima via è quella di un sistema che possa dare continuità alla prestazione offerta con il Bologna, con un 4-4-2 (o 4-2-3-1) che avrà in Juan Cuadrado e Filip Kostic le ali designate a innescare Dusan Vlahovic, affiancato da Di Maria più trequartista che seconda punta.