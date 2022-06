Come racconta La Gazzetta dello Sport, Di Maria a Torino non troverà un reparto avanzato altrettanto affollato e arriverà con 9 anni in più: gli attuali 34 probabilmente renderebbero complesso usarlo a centrocampo per un’intera stagione. Non è un problema: Max Allegri intende costruire intorno a lui, Vlahovic e Chiesa (o Kostic aspettando il ritorno del miglior Fede) il nuovo attacco bianconero. Il Fideo aggiungerà la sua dote di classe e imprevedibilità al senso del gol e alla potenza del centravanti. Sull’altra fascia Chiesa garantirà tagli e capacità di trovare la porta, in alternativa le specialità della casa del serbo sono cross e assist.