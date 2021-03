Il primo nome nella lista di Fabio Paratici per il mercato estivo è quello di Manuel Locatelli. La Juventus cerca un regista con quelle caratteristiche e il profilo del centrocampista del Sassuolo è gradito ad Andrea Pirlo. In più, il classe '98 sta crescendo di partita in partita: l'altro giorno ha segnato il primo gol con la maglia della Nazionale, in estate il Sassuolo chiedeva 40 milioni di euro per la sua cessione ma secondo Tuttosport ora il prezzo potrebbe cambiare: sicuramente sarà oltre i 30, ma visti i buoni rapporti tra i due club potrebbe abbassarsi sotto i 40 milioni.