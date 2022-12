La nuova Juventus sta per nascere; lunedì infatti sarà esposto il nuovo consiglio d'amministrazione. Ma come cambierà il mercato di conseguenza? Non sarà una Juve ridimensionata, lo ha fatto capire lo stesso direttore generale, Maurizio Scanavino. Come scrive Tuttosport, non mancheranno acquisti importanti, soprattutto per giocatori sotto i 25 anni. Sarà una juve più sostenibile ma comunque competitiva.