Come racconta il Corriere dello Sport, un anno fa, la Juve programmava un mercato di gennaio scoppiettante: dentro Dusane Denis, fuori Aaron, Rodrigoe Dejan. Questa volta ci si avvicina a una sessione invernale che realmente non dovrebbe portare a grossi scossoni dell'organico a disposizione di Max. L'obiettivo numero uno è rappresentato dalla volontà di trattenere Adriennonostante il contratto in scadenza: missione più che possibile, un po' perché le condizioni di Paul Pogba non permettono particolari libertà, un po' perché proprio Rabiot preferisce comunque aspettare fine stagione per poter valutare con mamma Veronique la migliore offerta possibile.