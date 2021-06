La Juventus è pronta a introitare l'aumento di capitale da circa 400 milioni di euro. Ma quando arriverà effettivamente nelle casse bianconere? Secondo Tuttosport il tutto avverrà a mercato già concluso, quindi la condotta del club bianconero per quanto riguarda le trattative e le compravendite di giocatori quest'estate non cambierà di una virgola. Sarà sempre un mercato all'insegna del rinnovamento e dell'alleggerimento del monte ingaggi. Semplicemente, con una tranquillità poi in più circa la sostenibilità del progetto. La garanzia di non dover sostenere sacrifici troppo dolorosi.