Manca solo l'ufficialità e Cristianosarà promesso sposo della. Come cambia il mercato con l'arrivo del nuovo ds? Le preferenze di Giuntoli saranno verosimilmente le stesse che aveva a Napoli. Se nel capoluogo campano si era mosso per cercare un sostituto di Victor Osimhen qualora fosse arrivata un'offerta irrinunciabile a Torino sta cercando un sostituto per Dusanche piace alle big di Premier, Bayern Monaco ed Atletico Madrid.L'obiettivo principale era già stato corteggiato dal suo Napoli ed è il danese dell'Atalanta Rasmusnove reti, due assist e due rigori procurati in questa stagione. Come riferisce Tuttosport però non solo il danese ma anche, dell'Udinese. Hojlund è stato pagato appena 17 milioni dal club bergamasco dallo Sturm Graz, ora non basterebbero il doppio per strapparlo dai nerazzurri. Con circa 50 milioni però l'affare si potrebbe chiudere. Molto più economica la pista che porterebbe a Beto dell'Udinese, valutato circa 30 milioni.