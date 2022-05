Come racconta Gazzetta, il doppio affare, Pogba più Di Maria, cambierebbe la Juve e la obbligherebbe a contenere le spese per altri calciatori. Il resto del mercato, insomma, dipenderà parecchio dalle uscite, dalla possibilità di cedere qualche calciatore in rosa e abbassare il monte ingaggi. Quali sono i nomi più probabili? Beh, dipenderà dalle mosse delle squadre europee di prima e seconda fascia ma, come sempre, ci sono i soliti sospetti. Chi pensa a Kean, McKennie e Rabiot, rischia di non sbagliare.