Luca Zanimacchia è stato uno dei trascinatori della Cremonese in questa stagione. Il club lombardo ha infatti ottenuto anche la promozione in Serie A anche grazie al contributo del gioiellino di casa Juve. Stando a quanto riferisce Tuttosport la Cremonese potrebbe anche pensare di acquistare il giocatore dalla Juventus in modo da averlo a disposizione nella prossima stagione.