Come racconta Calciomercato.com, per un De Ligt sul piede di partenza e un Chiellini indeciso sul proprio futuro, Rugani in questi ultimi cinque mesi si giocherà non solo una maglia da titolare per il futuro, ma anche la conferma in bianconero. Il contratto con scadenza 2024 e un ingaggio da 3,5 milioni di euro annui sono un freno per le possibile pretendenti. Parlerà il campo, come sempre.