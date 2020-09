Un gol per riprendersi la Juve? Difficile. La rete di ieri di Marko Pjaca nell'amichevole contro l'Under 23 non cambierà i piani della società per la quale l'attaccante croato è un giocatore in uscita. Il costo a bilancio è di 6 milioni di euro (circa 2,8 di ammortamento annuo dopo il rinnovo) e ha un ingaggio di circa 3 milioni lordi. La possibilità di fare plusvalenza è quindi molto alta con lui, ma lo stipendio rappresenterà sempre un ostacolo che in pochi club, soprattutto in Italia, potranno permettersi. Paratici è in cerca di soluzioni.