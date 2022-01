Il Barcellona ha ideato una strategia per arrivare ad Anthony Martial del Manchester United. Secondo Sport i blaugrana vorrebbero il giocatore in prestito a gennaio per poi acquistarlo definitivamente a giugno. "Ha detto molto chiaramente che vuole andarsene. In un certo qual modo posso capire il suo desiderio di voler giocare di più altrove. Ma, ancora una volta, qui è una questione non solo di cosa vuole fare lui, è anche una questione di quali club sono interessati a lui e se soddisfano le richieste dello United", le parole di Ragnick.