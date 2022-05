La Juventus riscatterà dall'Everton Moise Kean con un anno di anticipo rispetto al termine del prestito. Saranno versate nelle casse dei Toffees 28 milioni. Come riporta Tuttosport però la Juventus non tratterà l'attaccante vercellese ma lo girerà a qualche club. In pole Paris Saint Germain e West Ham.