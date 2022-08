Un annata deludente la scorsa per Moise. L'attaccante classe 2000 è ancora di proprietà dell'e potrebbe essere riscattato in caso di cessione vantaggiosa per la. In questa stagione il vercellese si è presentato in grande spolvero con la doppietta al Barcellona. Stando a quanto riferisce Tuttosport però il giocatore è sul mercato e si deciderà all'ultimo il suo futuro.