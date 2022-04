Come racconta La Gazzetta dello Sport, molti giocatori giovani avranno destini diversi da quello di Kaio Jorge, per cui bisogna abbandonare le logiche di mercato e "aggiungere una goccia di tristezza": è arrivato in estate, ha avuto poco spazio e si è distrutto un ginocchio. "Tornerà con il grande freddo, a novembre", e poi? Sarà tutto da valutare. Magari già a gennaio. Ma non è escluso un altro anno in bianconero, prima di capire la sua situazione in maniera definitiva.