Secondo quanto riporta El Chiriguito Isco ha ricevuto un'offerta da 15 milioni di euro dal Qatar per lasciare subito il Real Madrid. Sempre in Spagna, e stavolta As, parlano dei movimenti di mercato del Newcastle che potrebbero rappresentare un fattore per tutti gli altri club, tra questi anche la Juventus. Secondo quanto riporta il quotidiano, la squadra inglese sarebbe sulle tracce dell'obiettivo storico della Vecchia Signora. Chissà dunque quale sarà il destino del trequartista di proprietà del Real Madrid.